Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден разделась догола на работе и разозлила фанатов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

В размещенном видео 53-летняя знаменитость сняла на камеру всю одежду в радиостудии и присела на стул, прикрыв руками грудь, чтобы попозировать художникам. При этом звезда продемонстрировала полностью обнаженное тело. Вдобавок она предстала с распущенными волосами и макияжем в нейтральных тонах.

Поклонники оценили поступок Холден в комментариях под материалом. «Я сочувствую всем коллегам, продюсерам и помощникам, которым пришлось стать свидетелями этого. Если бы мужчина решил раздеться в офисе, на него бы уже подали в суд», «Где женщины, которые должны вдохновлять и напоминать о внутренней красоте?», «Когда у вас отсутствуют талант и харизма, остается только раздеться», — заключили они.

Ранее Холден порадовала фанатов видео в откровенном образе. Знаменитость поделилась роликом с отдыха, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета в различных локациях.