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10:16, 9 апреля 2024Ценности

Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

Кадр: @noholdenback

Популярная британская актриса и ведущая Аманда Холден разделась догола на работе и разозлила фанатов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

В размещенном видео 53-летняя знаменитость сняла на камеру всю одежду в радиостудии и присела на стул, прикрыв руками грудь, чтобы попозировать художникам. При этом звезда продемонстрировала полностью обнаженное тело. Вдобавок она предстала с распущенными волосами и макияжем в нейтральных тонах.

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Поклонники оценили поступок Холден в комментариях под материалом. «Я сочувствую всем коллегам, продюсерам и помощникам, которым пришлось стать свидетелями этого. Если бы мужчина решил раздеться в офисе, на него бы уже подали в суд», «Где женщины, которые должны вдохновлять и напоминать о внутренней красоте?», «Когда у вас отсутствуют талант и харизма, остается только раздеться», — заключили они.

Ранее Холден порадовала фанатов видео в откровенном образе. Знаменитость поделилась роликом с отдыха, на котором она позирует в бикини оранжевого цвета в различных локациях.

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      Екатерина Ештокина
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