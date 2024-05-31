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07:40, 31 мая 2024Экономика

Австралия выделит миллионы долларов на украинскую энергетику

Австралия выделит на обеспечение Украины электроэнергией более $ 13 миллионов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Правительство Австралии выделит 31 миллион австралийских долларов (около 20,5 миллиона долларов США) на обеспечение Украины электроэнергией. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Пенни Вонг пишет ТАСС.

По ее словам, деньги будут направлены на решение энергетических и гуманитарных проблем. Из общей суммы 20 миллионов австралийских долларов (13,3 миллиона долларов США) пойдут на обеспечение жителей Украины теплом и электроэнергией, 10 миллионов австралийских долларов (6,6 миллиона долларов США) — на закупку предметов первой необходимости для женщин, детей, пожилых людей и инвалидов. Еще один миллион австралийских долларов (663,7 тысячи долларов США) кабмин Австралии через Партнерство ООН по правам инвалидов (UNPRPD) потратит на реабилитацию раненых украинских военных.

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С марта 2022 года Австралия выделила на помощь Киеву более 700 миллионов долларов. На закупку оружия и боеприпасов из них ушло 584 миллионов долларов.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Он признал, что с простым изъятием и расходованием существуют проблемы конституционного характера. Объем российских заблокированных активов в Австралии оценивается примерно в шесть миллиардов долларов США.

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