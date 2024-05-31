Банкротов в России решили не выселять из единственного жилья

«Ъ»: банкротов решили не выселять из незарегистрированного единственного жилья

В России решили не выселять банкротов из незарегистрированного единственного жилья. Так поступать предложила экономколлегия Верховного суда (ВС), пишет «Коммерсантъ».

В ВС пояснили, что исполнительский иммунитет распространяется на помещение, если оно является единственно пригодным к постоянному проживанию и не обременено ипотекой. Аналогичные правила распространяются и на земельные участки.

Однако есть исключения — например, иммунитет снимут, если должник вел себя недобросовестно при покупке жилья. Экономколлегия также учитывает наличие прописки, других вариантов для проживания у банкрота и его семьи. Кроме того, помещение должно быть пригодным для жизни, даже если по закону не считается жилым (как в случае с апартаментами). Подтвердить фактическое проживание в помещении можно свидетельскими показаниями, доставкой по адресу товаров и почты, пояснили эксперты.

Ранее россиянам предложили сохранить ипотечное жилье при банкротстве. В рамках соответствующих дел гражданам разрешат заключать с кредиторами отдельные мировые соглашения, утверждаемые арбитражным судом, как и план реструктуризации долгов.