Россиянам сохранят ипотечное жилье при банкротстве

Госдума решила не обращать взыскание на ипотечные квартиры россиян-банкротов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не обращать взыскание на единственное жилье обанкротившихся россиян, обремененное ипотекой, сообщает РИА Новости.

В рамках соответствующих дел россиянам разрешат заключать с кредиторами отдельные мировые соглашения, утверждаемые арбитражным судом, как и план реструктуризации долгов. Их условием станет оплата долга перед залоговым кредитором. Согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения или плана не потребуется.

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, речь в этом случае будет идти о «своеобразной "консервации" статуса жилья», которая позволит сохранить его за гражданином, «не ущемляя при этом интересы сторон правоотношений».

При одобрении правительством соответствующего законопроекта депутат Госдумы Сергей Колунов отмечал, что пока единственное ипотечное жилье у россиян могут отбирать даже за непогашение не ипотечных кредитов.

Ранее стало известно, что в сентябре общее количество признанных финансово несостоятельными россиян превысило миллион человек, причем 250 тысяч из них были признаны банкротами в этом году.

