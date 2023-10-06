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13:07, 6 октября 2023Экономика

Число банкротств россиян резко выросло

РБК: число россиян-банкротов с начала года выросло на треть

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет, так что в сентябре общее число финансово несостоятельных граждан превысило миллион человек. Об этом со ссылкой на статистику «Федресурса» пишет РБК.

Процедура стартовала с 2015 году, но в 2023-м число персональных банкротств начало расти гораздо быстрее. По сравнению с тем же периодом прошлого года прибавка составила 28,8 процента.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин объяснил динамику изменениями в законодательстве, которые упрощают подачу заявления. Эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев считает, что непростая финансово-экономическая ситуация в стране в ближайшие годы обеспечит дальнейший рост числа заявлений. Эксперт напомнил, что в России растет уровень закредитованности в целом и число заемщиков с долговой нагрузкой более 80 процентов и просрочкой.

Впрочем, управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев считает, что основным драйвером банкротств стала пандемия COVID-19, однако к настоящему времени ее эффект почти прекратился. Поэтому на горизонте полутора-двух лет ежемесячное число признаваемых банкротами граждан стабилизируется.

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В настоящее время граждане могут обанкротиться двумя способами — через суд или по упрощенной процедуре через многофункциональные центры (МФЦ). Суда не избежать в случае, если обязательства превышают 500 тысяч рублей, в противном случае банкротство именно через суд является добровольным процессом.

Упрощенное банкротство подразумевает долг от 50 до 500 тысяч рублей, но для этого нужно доказать отсутствие имущества или финансовых возможностей для погашения долга. Кроме того, все исполнительные производства в отношении должника должны быть завершены, а исполнительные листы о взыскании вернуться кредиторам.

С ноября правила процедуры меняются. Россиянин сможет подать на упрощенное банкротство при сумме долга от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом в ряде случаев ему не нужно даже ожидать завершения всех исполнительных производств.

К этим случаям относят ситуации, где пенсия является основным доходом должника или если должник живет на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, а взыскать что-то по исполнительному листу не удается больше года. Также на упрощенное банкротство могут подать те, чьи долги не могут взыскать уже семь лет.

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    Платон Щукин
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