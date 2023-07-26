Россиянам станет проще банкротиться

Госдума упростила процедуру внесудебного банкротства россиян

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки, упрощающие процедуру внесудебного банкротства граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Сумму, при которой можно начинать процедуру, уменьшили вдвое, до 25 тысяч рублей. Также вдвое, с десяти до пяти лет, снижается срок, по истечении которого допускают повторное инициирование внесудебного банкротства.

При этом максимальный размер долга, из-за которого можно начать добиваться банкротства, наоборот, повышен с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, инструмент внесудебного банкротства будет доступнее.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2023 года суды признали банкротами рекордное количество россиян — 163 тысячи человек. Их число увеличилось на 34 процента в годовом выражении. Больше всего банкротств граждан было зафиксировано в Москве и Московской области (7,75 и 7,97 тысячи соответственно), а также в Краснодарском крае (7,74 тысячи).