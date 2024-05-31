В России предрекли ответ на попытку ВСУ ударить по Крымскому мосту ракетами

Сенатор Карасин назвал уничтожение Крымского моста бредовой мечтой Киева

Уничтожение Крымского моста — это бредовая идея Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS.

«У нас есть все основания обвинять киевский режим в преступности и эскалации существующей конфронтации. Складывается впечатление, что западные хозяева господина [президента Украины Владимира] Зеленского дали ему зеленый свет на использование вот этих знаменитых ракет ATACMS против наших гражданских объектов. Ответ наш будет адекватным, я в этом абсолютно не сомневаюсь», — заявил Карасин.

Это бредовая мечта киевского режима — разбомбить нужный людям Крымский мост Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) в среду, 29 мая. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.