Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:35, 31 мая 2024Россия

В России предрекли ответ на попытку ВСУ ударить по Крымскому мосту ракетами

Сенатор Карасин назвал уничтожение Крымского моста бредовой мечтой Киева

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

Уничтожение Крымского моста — это бредовая идея Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост американскими ракетами ATACMS.

«У нас есть все основания обвинять киевский режим в преступности и эскалации существующей конфронтации. Складывается впечатление, что западные хозяева господина [президента Украины Владимира] Зеленского дали ему зеленый свет на использование вот этих знаменитых ракет ATACMS против наших гражданских объектов. Ответ наш будет адекватным, я в этом абсолютно не сомневаюсь», — заявил Карасин.

Это бредовая мечта киевского режима — разбомбить нужный людям Крымский мост

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам
Материалы по теме:
В США сообщили, что атаки ВСУ по России могут начаться в ближайшие часы. Глава Пентагона одобрил удары западным оружием
В США сообщили, что атаки ВСУ по России могут начаться в ближайшие часы. Глава Пентагона одобрил удары западным оружием
Сегодня
«Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост
«Удалось спасти сотни жизней». Белоусов рассказал о самой массированной атаке ВСУ на Крымский мост
Сегодня

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что ВСУ пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) в среду, 29 мая. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снизился относительно

      При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

      В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

      Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

      Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

      В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

      Госсекретарь США заявил о проработке «мостика» в НАТО для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше