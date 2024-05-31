Белоусов: ВС РФ отбили атаку ATACMS на Крымский мост и спасли сотни жизней

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост американскими ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS) в среду, 29 мая. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вооруженные силы (ВС) России сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку, сообщил глава Минобороны.

На Крымский мост направили десяток американских ракет

По словам Белоусова, в сторону моста Украина выпустила десять американских ракет. «Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — отчитался глава российского оборонного ведомства.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

29 мая Министерство обороны России сообщало, что ВСУ запустили в сторону Крыма третий за сутки морской дрон. Катера уничтожили морской авиацией. На утро следующего дня, 30 мая, оборонное ведомство отчитывалось о восьми сбитых над Азовским морем ракетах ATACMS. Тогда же у побережья Крыма над Черным морем сбили восемь беспилотников.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары дальнобойным оружием в адрес российских сил в Харьковской области. При этом в Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов в отношении запрета использования дальнобойных баллистических ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась».

Украина угрожала атаками по Крымскому мосту

Неделю назад Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила атаковать Крымский мост, так как это одна из «приоритетных целей» Киева. С помощью дронов, оснащенных ракетными системами залпового огня, СБУ могут существенно увеличить перечень потенциальных целей на море, одна из которых — Крымский мост, говорится в сообщении ведомства.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В спецслужбе утверждают, что уже дважды атаковали мост, в том числе морскими беспилотниками Sea Baby. «Впереди очень и очень много сюрпризов», — заявил глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что защита Крымского моста была во многом усовершенствована. Он подчеркнул, что полностью разрушить сооружение практически невозможно. Полковник напомнил и о системе мониторинга безопасности моста: на месте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов, подготовленные люди, которые проверяют фуры, железнодорожные цистерны и легковые автомобили. Крымский мост, по словам военного, полностью защищен от любых атак.

