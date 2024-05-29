Украина запустила к Крыму третий за сутки морской дрон

МО России: морская авиация уничтожила следовавший к Крыму безэкипажный катер ВСУ

Украина запустила к Крыму третий за сутки морской дрон — безэкипажный катер следовал к берегу Крыма. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению оборонного ведомства, катер был уничтожен морской авиацией. Уточняется, что удар по катеру был нанесен около 18:30 по московскому времени.

Еще два катера Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими военными днем 29 мая.

Ранее российские эксперты назвали особенности украинских морских дронов. Известно, что сейчас Киев использует дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Они используют инерциальную навигацию и GPS.