Пенсионер заплутал и наткнулся на сокровища за два миллиона рублей

В Великобритании 60-летний пенсионер нашел клад стоимостью два миллиона рублей

Британский пенсионер наткнулся на уникальный клад, стоимость которого оценили в 17 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Guardian.

60-летний Джон Белгрейв решил присоединиться к группе искателей сокровищ, планировавших прочесать с металлоискателями окрестности села Сталбриджи в графстве Дорсет. Кроме него в поисках участвовали около 50 человек.

Вскоре Белгрейв отстал от спутников и заплутал. Чтобы понять, куда идти дальше, он решил подняться на возвышенность. По дороге к холму его металлоискатель неожиданно сработал. «Было ясно, что там что-то металлическое, — рассказывает кладоискатель. — Я думал, консервная банка или еще что-нибудь такое. Прокопал сантиметров 20 и нашел объект странной формы, весь облепленный грязью».

Это оказалась древняя рапира с необычной рукояткой: она была отлита из бронзы, но выглядела так, будто сделана из дерева. Рядом с ней находился бронзовый топор без топорища и браслет. Находки датировались Средним бронзовым веком, то есть им было примерно 3,5-4 тысячи лет. Прежде археологам были известны лишь два фрагмента рапир с подобными рукоятками, найденных в Великобритании.

Для того чтобы выкупить находки Белгрейва, Дорсетский музей и галерея искусств собрали 17 тысяч фунтов стерлингов. Кладоискателю предстоит поделить эту сумму с владельцем земли, где они были обнаружены.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли сокровища, которые спрятал легендарный авантюрист, лжепророк и отшельник Антони Ячевски. Большую часть клада составляли серебряные монеты, датируемые концом XVII — началом XVIII веков.