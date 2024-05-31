В речных водах выявили угрозу для окружающей среды

Science: из-за деятельности человека водоемы рискуют стать источниками CO2

Речные воды стали аккумулировать все больше углекислого газа (CO2) из-за деятельности человека. Новый источник экологической угрозы выявила группа ученых под руководством Скотта Тигса из Оклендского университета в Мичигане. Результаты исследования публикует журнал Science.

Водоемы являются естественными накопителями углерода, который выделяется в процессе разложения листьев и различного природного мусора. Однако в результате потепления гнилостные бактерии стали более активными. Ускоряют разложение и азот с фосфором в составе удобрений, которые также попадают в воду. «...Мы не можем рассчитывать на то, что водоемы, включая реки, ручьи и озера, будут продолжать удерживать углерод, как раньше. Вероятно, мы превращаем их из поглотителей углерода в его источники», — констатировал профессор водных наук Трентского университета Пол Фрост.

Согласно исследованию, ускоренное разложение наблюдается в регионах с высокой плотностью населения, массивной городской застройкой и развитым сельским хозяйством: центральных штатах Америки, на юге Канады и в Европе. При этом сосновая подстилка разлагается медленнее дубовой. По мере того, как будет повышаться температура, лиственные леса с преобладанием дуба могут распространиться дальше на север. Это, по мнению ученых, увеличит вредные выбросы в атмосферу.

Ранее стала известна причина ржавления рек Аляски. Вследствие таяния вечной мерзлоты вода более чем в 75 ручьях и реках штата изменила химический состав и окрасилась в оранжевый.