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22:59, 31 мая 2024Россия

Дептранс Москвы опроверг заявления о возгорании в метро

Дептранс Москвы опроверг информацию о пожаре в поезде или в тоннеле метро

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Появившаяся в ряде СМИ информация о пожаре в поезде или в тоннеле московского метро не соответствует действительности. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram.

В ведомстве отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, уже начались работы над восстановлением движения.

Вечером 31 мая сообщалось, что на станции метро «Спортивная» в Москве началась эвакуация пассажиров. В оперативных службах добавили, что сотрудники МЧС проверяют сведения о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро.

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      Марина Совина
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