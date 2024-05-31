Дептранс Москвы опроверг заявления о возгорании в метро

Дептранс Москвы опроверг информацию о пожаре в поезде или в тоннеле метро

Появившаяся в ряде СМИ информация о пожаре в поезде или в тоннеле московского метро не соответствует действительности. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в Telegram.

В ведомстве отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, уже начались работы над восстановлением движения.

Вечером 31 мая сообщалось, что на станции метро «Спортивная» в Москве началась эвакуация пассажиров. В оперативных службах добавили, что сотрудники МЧС проверяют сведения о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро.