На станции московского метро начали эвакуацию пассажиров

ТАСС: пассажиров эвакуируют на станции метро «Спортивная» в Москве

На станции метро «Спортивная» в Москве началась эвакуация пассажиров. Об этом 31 мая сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Согласно имеющимся данным, причиной ЧС стала поломка поезда. «Пассажиров эвакуировали со станции. Количество уточняется», — заявил собеседник агентства.

В оперативных службах добавили, что сотрудники МЧС проверяют сведения о задымлении в вагоне поезда на Сокольнической линии метро Москвы.

Ранее неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» Московского метрополитена. Очевидцы рассказали, что из-за газа на станции стало тяжело дышать.