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17:32, 31 мая 2024Россия

Детский омбудсмен обратилась к Путину с просьбой о всероссийской инспекции

Львова-Белова попросила Путина разрешить ей провести инспекцию органов опеки

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным обратилась к нему с просьбой разрешить провести ей всероссийскую инспекцию органов опеки и попечительства. Слова уполномоченной по правам ребенка приводятся на сайте Кремля.

Омбудсмен напомнила, что в регионах регулярно возникают ситуации, когда опека лишает родительских прав по причине бытовых проблем и низкого материального положения. Львова-Белова сравнила это с каменным веком и подчеркнула, что подобные обстоятельства не должны рассматриваться в качестве основания для разлучения детей с родителями. «Почему должны разлучать в ситуации, когда бытовые проблемы? Поместите вы в маневренный фонд, сделайте программу арендного жилья и в это время работайте с семьей, усиливайте эту историю, вкладывайте в это ресурсы», — сказала уполномоченная по правам ребенка.

Она также обратила внимание на кадровую обеспеченность органов опеки, когда на пять детей приходится 85 сотрудников. По словам Львовой-Беловой, при таком распределении сотрудники опеки будут делать все, чтобы удержать детей, «потому что у них госзадание такое стоит». Омбудсмен подчеркнула, что пришло время навести порядок. «Я готова подключиться к процессу и прошу Вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики с готовым спецдокладом через год и с предложениями о реформировании системы», — заявила она.

В ответ Путин заявил, что выпустит по этому вопросу поручение.

Ранее Львова-Белова сообщила о смерти 80 детей от рук родителей в 2022 году. По ее словам, всего за этот год было совершено 100 тысяч преступлений против несовершеннолетних.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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