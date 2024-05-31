Домохозяйкам назвали средство для борьбы с затхлым запахом

Эксперты призвали бороться с затхлым запахом с помощью уксуса

Уксус окажется эффективным в борьбе с затхлым запахом. Об этом и других свойствах средства с домохозяйками поделились эксперты издания «ТутНовости».

Затхлость уйдет сразу, если протереть поверхности тряпкой, смоченной в уксусе. Он также подойдет в борьбе с пятнами пота на одежде. Загрязненную часть одежды следует окунуть в столовый уксус — через 10 минут вещь приобретет чистый вид.

Средство можно также эффективно использовать против муравьев (уксус в соотношении 1:1 следует смешать с водой и распылить в местах обитания муравьев), а также в борьбе с ржавчиной. В последнем случае покрытые ржавчиной предметы следует прокипятить в емкости с уксусом, а затем обдать водой из-под крана.

Ранее домохозяек призвали бороться с пятнами на подушках с помощью лимона, а также соды и уксуса.