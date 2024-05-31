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12:14, 31 мая 2024Мир

Германия допустила возможность нанесения ударов ВСУ по России ее оружием

Глава МО ФРГ Писториус: Германия может разрешить ВСУ бить ее оружием по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин в скором времени обсудит возможность нанесения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории немецким оружием. Об этом заявил глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус, сообщает РИА Новости.

«[Федеральный канцлер Олаф] Шольц на днях однозначно сказал, что его можно применять в рамках международного права. Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо», — допустил министр.

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника сообщило о разрешении действующего президента США Джо Байдена в отношении Киева, касающегося нанесения ударов по целям на российской территории. Власти США выдвинули условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

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      Виктория Кондратьева
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