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12:18, 31 мая 2024Мир

Германия разрешила Украине обстреливать цели в России западной техникой

Правительство ФРГ разрешило ВСУ обстреливать цели в России западной техникой

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Правительство Германии разрешило Вооруженным силам Украины (ВСУ) обстреливать цели в России западной техникой. Об этом сообщает Spiegel.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт договорился с украинской стороной, что «поставляемое оружие будет использоваться в соответствии с международным правом», пишет издание. При этом Хебестрайт заявил, что «согласно международному праву», Украина имеет право отражать атаки в Харьковской области.

Отмечается, что Берлин «не хотел упреждать принятие решений в США» и давить на американского президента Джо Байдена. Именно поэтому федеральное правительство «дождалось сообщения из Вашингтона», прежде чем дать четкий ответ и разрешение на использование немецкого оружия.

29 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво оценил возможность разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Он заявил, что у них «есть все возможности» сделать это в соответствии с международным правом.

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      Лина Пивоварова
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