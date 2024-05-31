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09:38, 31 мая 2024Мир

Глава МИД Норвегии допустил использование западного оружия для ударов по России

Глава МИД Норвегии Эйде: использование оружия Запада для ударов по РФ допустимо
СюжетРоссия и НАТО:
Эспен Барт Эйде

Эспен Барт Эйде. Фото: Kira Hofmann / Photothek.de / Globallookpress.com

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для нанесения ударов по территории России допустимо. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает телерадиокомпания NRK.

«Мы считаем, что Украина имеет совершенно четкое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России», — подчеркнул он.

По словам главы норвежского МИД, Украина может использовать оружие, полученное от Запада, против российских военных объектов, поскольку в ситуации конфликта это «совершенно нормально».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания также никогда не ограничивала возможности ударов по территории России ракетами Storm Shadow. Однако он отметил, что подобные удары должны осуществляться в «ответственной манере».

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      Виктория Кондратьева
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