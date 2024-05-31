Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией, но ее еще можно предотвратить

Североатлантический альянс НАТО готовится к войне с Россией, но ее еще можно предотвратить. Об этом предупредил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает телеканал M1.

«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — заявил он.

По словам главы венгерского МИД, тем не менее «все еще есть время», чтобы предотвратить такое развитие событий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозе мировой войны из-за расширения миссии НАТО на Украине. Глава венгерского правительства подчеркнул, что подобные действия альянса так же абсурдны, как тушение пожара огнеметом.