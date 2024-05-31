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09:46, 31 мая 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в откровенной позе в латексных трусах

Фото: @drewvickers

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном образе для модного проекта Print. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица запечатлена в бюстгальтере и трусах с высокой посадкой из латекса черного цвета. При этом верх и низ комплекта нижнего белья украшены золотистым бисером, образующий узоры в виде спиралей. Во время съемки Шейк приняла откровенную позу, широко раздвинув ноги перед камерой и сжав руками грудь.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 46 тысяч лайков. «Русская королева», «Прекрасная», «Шикарная Ирина», «Как можно быть такой разной и восхитительной», «Ирина бесподобна в любом образе», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в откровенном наряде. Тогда папарацци запечатлели модель в синей джинсовой рубашке и шортах-трусах.

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      Карина Черных
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