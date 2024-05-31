Италия оценила возможность ударов ВСУ по России с точки зрения закона

Таяни: конституция препятствует ударам ВСУ итальянским оружием по России

Конституция Италии препятствует ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России с помощью итальянского оружия. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни, его слова приводит РИА Новости.

По словам Таяни, статья 11 основного закона страны гласит: «Италия отвергает войну». «Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по России на ее территории», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Таяни заявил, что не пошлет ни одного солдата на Украину. Он подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией и поэтому он выступает за использование Киевом итальянского оружия только на украинской территории.