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13:44, 31 мая 2024Мир

Италия оценила возможность ударов ВСУ по России с точки зрения закона

Таяни: конституция препятствует ударам ВСУ итальянским оружием по России

Фото: Reuters

Конституция Италии препятствует ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России с помощью итальянского оружия. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни, его слова приводит РИА Новости.

По словам Таяни, статья 11 основного закона страны гласит: «Италия отвергает войну». «Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по России на ее территории», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Таяни заявил, что не пошлет ни одного солдата на Украину. Он подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией и поэтому он выступает за использование Киевом итальянского оружия только на украинской территории.

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      Лина Пивоварова
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