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20:10, 31 мая 2024Из жизни

Известные певицы попили воду из бутылок и раздали их в качестве призов

В Южной Корее известные певицы попили воду из бутылок и раздали их как призы

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Бутылки с водой, из которых пили известные певицы, раздали в качестве призов на конкурсе в городе Асана, Южная Корея. Об этом пишет The Korean Times.

В Асане проходил университетский фестиваль, на который была приглашена женская кей-поп-группа Oh my girl. После их выступления ведущий мероприятия пригласил на сцену юношей для проведения конкурса талантов. Его победителей решили наградить бутылками, из которых пили девушки.

Позднее в социальные сети попало видео с фестиваля. На записи один из конкурсантов называет имя певицы, чью бутылку хочет получить, а ведущий находит этот «приз» и вручает его. Под публикацией появилось множество негативных комментариев. Пользователи сети назвали такие призы извращением. Они обвинили организаторов фестиваля в сексуальной объективации девушек из музыкальной группы.

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Студенческий совет, проводивший мероприятие, принес свои извинения, однако всю вину переложил на ведущего. Тот также попросил прощения за свой поступок. «Это произошло из-за моей недальновидности, поэтому, пожалуйста, критикуйте меня, а не студентов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что учительнице в США подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник. В качестве подарков она также получила святую воду и буклет с призовым посещать церковные службы.

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      Юлия Юткина
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