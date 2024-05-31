Канцлер Германии исключил отправку немецких солдат на Украину

Шольц: Германия не хочет входить на Украину с немецкими солдатами

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину для участия в конфликте. Об этом сообщает Die Welt.

«Мы не хотим входить туда с нашими солдатами», — заявил он.

Шольц также высказался против «безрассудного предложения» о создании беспилотной зоны на Украине. По его словам, это будет означать, что придется сбивать самолеты другой страны своими собственными самолетами, что приведет к войне с Россией.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине четверть мощностей своих систем ПВО Patriot. Уточняется, что Берлин начнет закрывать потребность в них только с 2026 года.