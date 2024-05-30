Германия отдала Украине четверть мощностей систем ПВО Patriot

Писториус: к 2026 году Германия закроет потребность в недостающих Patriot

Германия передала Украине четверть мощностей своих систем ПВО (противовоздушной обороны) Patriot, но Берлин начнет закрывать потребность в них с 2026 года. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, его цитирует РИА Новости.

Ведомство несколько недель назад подписало контракт на поставку четырех таких систем, поэтому запас будет восполняться, отметил глава Минобороны.

Писториус добавил, что в Берлине, принимая решения об отправке систем ПВО на Украину, понимали, что отдадут значительную часть своих Patriot. «Но это правильно и необходимо, даже если это приводит к пробелам в наших собственных запасах», — заключил он.

Ранее Писториус в ходе визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро.