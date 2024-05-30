Минобороны Германии пообещало Украине новый пакет военной помощи

Министр обороны ФРГ Писториус пообещал Киеву пакет помощи на 500 миллионов евро

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС.

Визит главы Минобороны ФРГ в Одессу не был анонсирован из соображений безопасности. В ходе поездки Писториус встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Ранее стало известно, что главы МИД стран НАТО обсудят подготовку нового пакета помощи для Украины перед июльским саммитом альянса в Вашингтоне.

30 мая власти Швеции также приняли решение предоставить Украине десятки миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры.