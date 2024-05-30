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11:03, 30 мая 2024Мир

Стало известно о подготовке НАТО нового пакета помощи Украине

Al Jazeera: НАТО подготовит пакет помощи Украине перед июльским саммитом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министры иностранных дел НАТО встретятся в Праге для обсуждения подготовки нового пакета помощи для Украины перед июльским саммитом альянса в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Двухдневная встреча, начинающаяся 30 мая, призвана сосредоточить внимание на усилиях по выработке пакета военной помощи Украине на саммите НАТО в Вашингтоне в июле», — передает телеканал.

Также авторы материала сообщают, что одной из основных повесток является обсуждение разрешения Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории. Однако отмечается, что существующие споры стран о целесообразности этого решения рискуют «омрачить встречу».

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Генсек подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.

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      Дарья Устьянцева
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