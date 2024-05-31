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05:00, 31 мая 2024Россия

Названа доля довольных своей карьерой россиян

«Авито Работа»: 53 процента россиян считают свою карьеру успешной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналитики «Авито Работы» опросили более 7 тысяч работающих россиян, чтобы узнать, считают ли они свою карьеру успешной и по каким критериям оценивают этот успех. Результаты опроса показали, сотрудники каких профессиональных сфер чаще всего оказываются довольны тем, как выстроилось их продвижение на работе. С ними ознакомилась «Лента.ру».

В целом по России успешной свою карьеру считают 53 процента опрошенных. Интересно, что чаще других такое мнение складывается у молодежи от 18 до 24 лет (59 процентов) и у россиян от 25 до 34 лет (55 процентов), а также у жителей страны старше 65 лет (69 процентов).

Чаще других довольными своей карьерой оказывались работники страхования, фитнеса и салонов красоты, автомобильного бизнеса. Свое продвижение на работе сочли успешным 70, 69 и 68 процентов соответственно респондентов из этих сфер деятельности.

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Ключевым фактором успешной карьеры россияне назвали высокий заработок. Так ответили 42 процента опрошенных. Однако для представителей старших возрастных групп гораздо более важным оказалась работа по призванию в любимой сфере деятельности. Этот критерий отметили 33 процента респондентов в возрасте 45-54 лет, 32 процента в возрасте 55-64 лет и 40 — старше 65 лет, что значительно выше, чем в других возрастных группах.

Еще одни из важных факторов для успеха в карьере, по мнению работающих россиян, трудолюбие и усердие (34 процента), а также опыт работы и профессиональные достижения (31). При этом трудолюбие особенно важным считают специалисты в сельском хозяйстве, агропромышленности (42 процента) и других профессиях (38), а опыт и профессиональные достижения — специалисты консалтинга (42), бухгалтерии и финансов (37), медицинские работники и фармацевты (36).

Еще четверть (25 процентов) опрошенных выделили в качестве условий успешной карьеры настойчивость и целеустремленность. Столько же — коммуникативные навыки, то есть умение работать в команде и договариваться с людьми. Лидерские качества, способность принимать решения и нести ответственность назвали 23 процента опрошенных, а уверенность в себе и высокую самооценку — 18 процентов россиян.

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Среди других факторов, способствующих успеху в профессии, россияне также отмечали гибкость и адаптивность к изменениям, умение справляться со стрессом (17 процентов), уровень образования (17), умение управлять временем и эффективно планировать задачи (17), креативность, инновационное мышление, умение находить неординарные решения (16) и удачное стечение обстоятельств (15).

Причем жители Москвы (19 процентов), Санкт-Петербурга (19) и городов-миллионников (16) в целом чаще, чем жители более маленьких населенных пунктов, отмечают фактор удачи и способности попасть «в нужное место в нужное время».

Ранее российские соискатели стали чаще просить занижать их официальную зарплату или выплачивать ее в конверте. С желанием не оформляться официально или получать оплату «всерую» со стороны кандидатов сталкивались 10 и 9 процентов работодателей соответственно. Причинами такого запроса стало нежелание граждан платить по кредитам и выплачивать алименты.

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      Екатерина Смирная
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