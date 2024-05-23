Российские соискатели попросили зарплату в конверте из-за кредитов и алиментов

hh.ru: 10 % работодателей сталкивались с отказом от официального оформления

Российские соискатели стали чаще просить занижать их официальную зарплату или выплачивать ее в конверте. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы hh.ru и комментарии компаний пишет «Коммерсантъ».

По данным hh.ru, с желанием не оформляться официально или получать оплату «всерую» со стороны кандидатов сталкивались 10 и 9 процентов работодателей соответственно. Причинами такого запроса становится нежелание граждан платить по кредитам и выплачивать алименты, для этого они хотят скрыть часть своего дохода, рассказала HR-директор NC Logistic Ирина Пак. По ее словам, кандидатов с открытым в их отношении исполнительным производством увеличилась примерно до 10 процентов от общего числа соискателей.

Соглашается с ней и независимый HR-эксперт Наталья Тимонина. Она отметила, что в регионах россияне часто аргументируют отказ от официального трудоустройства стремлением сохранить выплату пособия на ребенка, получать которое могут лишь семьи с доходом ниже определенного порога.

По словам гендиректора логистической компании Welldone Артема Киреева, часть соискателей отказываются от предложений о работе из-за официального трудоустройства. «Нежелание возвращать долги толкает работников к поиску неофициального дохода», — сказал он, объяснив, что сейчас банки и приставы могут контролировать пополнение банковских карт и списывать деньги с должников.

Доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров считает, что такие тенденции могут стать первым тревожным сигналом об ухудшении ситуации с просроченными кредитами. При этом на данный момент доля физических лиц с такими долгами не является критичной, добавил он.

По итогам первых трех месяцев 2024 года российские банки продали коллекторам просроченных кредитов граждан на 56,4 миллиарда рублей, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это сумма составляет 89 процентов от всех выставленных на продажу долгов, что стало рекордом для традиционно слабых первых кварталов за последние три года.