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10:35, 7 мая 2024Экономика

Коллекторы скупили у российских банков рекордно много долгов

НАПКА: в первом квартале банки продали коллекторам долгов на 56,4 млрд рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам первых трех месяцев года российские банки продали коллекторам просроченных кредитов граждан на 56,4 миллиарда рублей. Это сумма составляет 89 процентов от всех выставленных на продажу долгов, что стало рекордом для традиционно слабых первых кварталов за последние три года. Такую статистику со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пишут «Ведомости».

Общая сумма выставленных на продажу долгов в годовом выражении выросла на 2,2 процента, до 63,5 миллиарда рублей. Годом ранее куплено было 52,9 миллиарда рублей (85,1 процента), а в 2022-м — 43,9 миллиарда (69,9 процента).

Коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтехгруппу IDF Eurasia) Татьяна Волегова указала, что в 2023 году рынок полностью восстановился, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы.

Управляющий директор профессиональной коллекторской организации «Первое клиентское бюро» Павел Михмель спрогнозировал, что до конца года объем закрытых сделок превысит 90 процентов от выставленных на продажу. По мнению Волеговой, такая динамика связана с тем, что на рынок начинают выходить интересные для коллекторов предложения.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество закрытых исков о взыскании мелких долгов по кредитам и займам, то есть на сумму до 50 тысяч рублей, выросло на 29 процентов, с 7,8 до 10,3 миллиона рублей.

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      Платон Щукин
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