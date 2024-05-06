В России стали активнее взыскивать некоторые долги

«Ведомости»: российские банки и МФО стали активнее взыскивать мелкие долги

В 2023 году количество закрытых исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей выросла почти на треть. О более активном взыскании некоторых долгов со ссылкой на материалы Верховного суда сообщает газета «Ведомости».

Число взысканий по мелким долгам увеличилось на 29 процентов, с 7,8 до 10,3 миллиона рублей. Доля таких исков также выросла с 69 до 75 процентов. Всего за год суды закрыли почти 13,7 миллиона исков о взыскании средств. Количество закрытых долгов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей также увеличилось на 6,2 процента, до 1,5 миллиона дел. Количество закрытых исков на сумму более 100 тысяч рублей сократилось на 16,4 процента в годовом выражении.

Количество взысканий мелких долгов растет последние восемь лет. С 2016 года их число выросло почти в 9 раз — с 1,15 до 1,15 миллиона. Также увеличивается их доля среди всех закрытых дел о взыскании долгов — с 35 до 75 процентов. Тенденция объясняется стабильным ростом портфеля микрозаймов, что неизбежно влечет увеличение портфеля просрочки на поздних стадиях, заявила директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Елена Дорофеева. Из-за ужесточения требований регулятора в части макропруденциальных лимитов (МПЛ) банки и МФО стали активнее выдавать кредитные карты с лимитом до 100 тысяч рублей, а крупные кредиты смогли получить только самые платежеспособные клиенты.

По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, увеличение количества исков может быть связано с развитием МФО собственных подразделений судебного взыскания и увеличением числа профессиональных коллекторских агентств, которые активно скупают портфели МФО. Сейчас профессиональные коллекторы все чаще обращаются в суд, добавил он. Вместе с тем упрощение и автоматизация процедуры подачи исков в суд также повлияла на рост числа дел.

По данным ЦБ, в 2023 году количество микрозаймов у россиян выросло на 22 процента. Портфель таких кредитов вырос до 443 миллиардов рублей. Всего микрофинансовые организации (МФО) оформили кредитов на триллион рублей (плюс 30 процентов год к году), доля выдач среднесрочных кредитов выросла на пять процентных пунктов, до 46 процентов, а займов до зарплаты — упала до 34 процентов (минус четыре процентных пункта в годовом выражении). Средние размеры займов составили 9 и 12 тысяч рублей соответственно.