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12:09, 31 мая 2024Бывший СССР

Киев попросил помощи у Всемирного боксерского совета

Ермак попросил Всемирный боксерский совет распространить данные о «саммите мира»

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел переговоры в режиме видеоконференции с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом. Сообщение об этом публикуется на официальном сайте ОП.

Ермак рассказал Сулейману о «формуле мира» Зеленского и подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Он также попросил президента Всемирного боксерского совета помочь распространить информацию о данном мероприятии.

«Уверен, что такой влиятельный и уважаемый человек в спорте, как вы, сможет помочь нам. Ваши публичные заявления в поддержку саммита будут очень важными», — заявил руководитель офиса президента Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не приедет в Швейцарию на саммит по Украине. Причиной этого стало запланированное участие главы государства в акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

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      Екатерина Грищенко
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