Киев попросил помощи у Всемирного боксерского совета

Ермак попросил Всемирный боксерский совет распространить данные о «саммите мира»

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел переговоры в режиме видеоконференции с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом. Сообщение об этом публикуется на официальном сайте ОП.

Ермак рассказал Сулейману о «формуле мира» Зеленского и подготовке саммита по Украине в Швейцарии. Он также попросил президента Всемирного боксерского совета помочь распространить информацию о данном мероприятии.

«Уверен, что такой влиятельный и уважаемый человек в спорте, как вы, сможет помочь нам. Ваши публичные заявления в поддержку саммита будут очень важными», — заявил руководитель офиса президента Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не приедет в Швейцарию на саммит по Украине. Причиной этого стало запланированное участие главы государства в акции по сбору средств в Калифорнии вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.