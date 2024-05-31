Ким Кардашьян раскрыла содержимое сумки за 3,3 миллиона рублей

Телезвезда Ким Кардашьян призналась, что носит в сумке жвачку, пудру и помаду

Американская телезвезда Ким Кардашьян раскрыла содержимое своей сумки. Соответствующий эпизод из реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приводит издание Page Six.

Во время ужина режиссер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи заметил у 43-летней предпринимательницы аксессуар люксового бренда Hermès Kelly, стоимость которого составляет 37 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). «Мне нравится твоя маленькая сумочка! Что там? Бальзам для губ?» — спросил он.

В ответ Кардашьян рассмеялась и сказала, что в ней ничего такого нет, поскольку она просто схватила ее перед выходом. «Но в ней я обычно ношу жвачку, пудру и помаду», — призналась бизнесвумен.

В январе Ким Кардашьян похвасталась роскошной коллекцией сумок бренда Balenciaga. Тогда телезвезда поделилась в соцсетях видео, в котором продемонстрировала свой гардероб и заявила, что в нем присутствует 130 моделей данного аксессуара.