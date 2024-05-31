Китай объяснил отказ участвовать в саммите по Украине в Швейцарии

МИД КНР: план саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая

План саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина, поэтому китайской стороне сложно участвовать в такой встрече. Отказ принять участие в конференции 15-16 июня объяснила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив, в противном случае будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира», — отметила дипломат.

Ранее Китай отказался от участия в швейцарской конференции, направленной на урегулирование конфликта на Украине. По данным агентства Reuters, отказ Китая от участия в конференции связан с отсутствием на ней России.