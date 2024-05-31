Китай опроверг сообщения о поставках вооружения сторонам конфликта на Украине

Глава МО КНР Дун Цзюнь: Китай не поставляет вооружения ни России, ни Украине

Китай не поставляет вооружения сторонам ни России, ни Украине, и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Сообщения о передаче китайских вооружений сторонам украинского конфликта опроверг глава Минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в рамках форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Мы выполняем свои обязательства и не поставляем вооружения сторонам конфликта. Мы строго контролируем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», — заверил глава китайского военного ведомства.

Он подчеркнул, что китайская сторона решительно выступает против попыток Вашингтона переложить вину за конфликт на Китай.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что план саммита по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Пекина, поэтому китайской стороне сложно участвовать в такой встрече.