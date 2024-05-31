Медведев предостерег Запад от одной «фатальной ошибки» и намекнул на последствия

Медведев: расчет Запада о неприменении РФ ядерного оружия может быть ошибкой

Запад может просчитаться, думая, что Москва никогда не применит ядерное оружие. О возможных последствиях «фатальной ошибки» рассказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в сообщении, опубликованном в Telegram.

Политик напомнил, что ранее Запад не верил в то, что Россия пойдет на открытый военный конфликт Киевом. «С применением ТЯО (тактического ядерного оружия — прим. "Ленты.ру") тоже могут просчитаться», — отметил он.

В этой связи Медведев напомнил слова президента России Владимира Путина о высокой плотности населения на Западе. Избежать ответа России не смогут даже те государства, которые удалены на значительное расстояние и находятся вне зоне досягаемости ТЯО, подчеркнул зампред Совбеза. «Есть, наконец, стратегический потенциал», — намекнул он.