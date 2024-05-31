Мигранты жестоко избили россиянина из-за проигрыша в футбольном матче

Мигранты избили жителя Нижнего Новгорода из-за проигрыша в футбольном матче

Мигранты избили жителя Нижнего Новгорода из-за проигрыша в футбольном матче. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам 18-летнего горожанина, противники напали на него прямо на поле. «Никто ничем не помог, месяц лечился», — уточнил он.

Координатор нижегородского филиала «Русской общины» Олег Вавилов уточнил, мигранты были недовольны результатами встречи команд. По его словам, иностранцы — «взрослые приезжие из Узбекистана и Таджикистана» — не понесли никакого наказания за свои действия.

Ранее в Пензе дети пожаловались на прогнавших их со спортплощадки мигрантов. Один из иностранцев, которого удалось застать на площадке, заявила, что они не мешают школьникам. На это ему указали, что как только мигранты освободили площадку, на нее сразу же пришли дети местных жителей.