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12:09, 31 мая 2024Россия

Мигранты жестоко избили россиянина из-за проигрыша в футбольном матче

Мигранты избили жителя Нижнего Новгорода из-за проигрыша в футбольном матче

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мигранты избили жителя Нижнего Новгорода из-за проигрыша в футбольном матче. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам 18-летнего горожанина, противники напали на него прямо на поле. «Никто ничем не помог, месяц лечился», — уточнил он.

Координатор нижегородского филиала «Русской общины» Олег Вавилов уточнил, мигранты были недовольны результатами встречи команд. По его словам, иностранцы — «взрослые приезжие из Узбекистана и Таджикистана» — не понесли никакого наказания за свои действия.

Ранее в Пензе дети пожаловались на прогнавших их со спортплощадки мигрантов. Один из иностранцев, которого удалось застать на площадке, заявила, что они не мешают школьникам. На это ему указали, что как только мигранты освободили площадку, на нее сразу же пришли дети местных жителей.

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      Алан Босиков
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