В российском городе дети пожаловались на выгнавших их со спортплощадки мигрантов

В Пензе дети пожаловались на не дающих им играть на спортплощадке мигрантов

В Пензе дети пожаловались на оккупировавших спортплощадку мигрантов. Видеозапись общения с ними опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, иностранцы не дают детям играть. «Что, они вас выгоняют?» — спрашивает мужской голос на видео. «Да, бывает», — отвечает один из детей.

Один из мигрантов, который также в этот момент находится на спортплощадке, утверждает, что они не мешают детям. На это один из общественников замечает, что как только иностранцы освободили площадку, на нее сразу же пришли дети местных жителей. «У нас этот район [теперь] будет под контролем», — сказал один из общественников.

Ранее в Астрахани спортсмены-мусульмане выгнали детей из спортзала ради намаза. Инцидент произошел на тренировке перед соревнованиями по спортивным единоборствам. Исповедующие ислам спортсмены попросили выйти остальных из помещения, несмотря на то, что зал не приспособлен для отправления религиозных обрядов.