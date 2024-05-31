Министр обороны России обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине

Глава МО РФ Белоусов: Запад затягивает конфликт на Украине, поставляя ВСУ оружие

Запад затягивает конфликт на Украине, поставляя украинским Вооруженным силам (ВСУ) оружие. В этом западные страны обвинил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

«Делается все для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине. Так, с февраля 2022 года Киеву предоставлена военно-техническая, финансовая и гуманитарная помощь на сумму более 278 миллиардов долларов», — отметил министр обороны.

Глава российского военного ведомства также подчеркнул, что диверсии и применение западного оружия для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям России осуществляются при участии советников стран НАТО.