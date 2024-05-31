Белоусов обвинил советников НАТО в подготовке диверсий в России

Белоусов: диверсии в России готовятся при участии советников НАТО

Диверсии и применение западного вооружения для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям России готовятся при участии советников стран НАТО. В этом их обвинил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

«При участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России», — заявил глава российского военного ведомства.

Президент США Джо Байден, как утверждается, разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по военным объектам на российской территории при условии использования американского оружия лишь у границ Харьковской области.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в ответственности за удары по российской территории. По ее словам, Москва прекрасно понимает роль альянса в этих атаках.