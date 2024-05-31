Минтруд раскрыл подробности о семейной налоговой выплате

При назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

Семейная налоговая выплата будет распространяться на семьи с двумя и более детьми, которые будут подходить под два условия. О подробностях рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает Telegram-канал Минтруда.

По словам министра, выплата будет полагаться в том числе тем семьям, в которых воспитываются дети до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно. «То есть при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые обучаются на дневной форме обучения. Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», — объяснил инициативу Котяков.

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Она охватит около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. «Получить ее смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека», — сказано в сообщении Минтруда.

Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, поэтому индивидуален для каждой семьи. Предельная сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания семьи: в среднем по стране семья из четырех человек сможет рассчитывать на нее при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью.