Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 31 мая 2024Экономика

Минтруд раскрыл подробности о семейной налоговой выплате

При назначении семейной налоговой выплаты учтут детей до 23 лет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Семейная налоговая выплата будет распространяться на семьи с двумя и более детьми, которые будут подходить под два условия. О подробностях рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает Telegram-канал Минтруда.

По словам министра, выплата будет полагаться в том числе тем семьям, в которых воспитываются дети до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно. «То есть при расчете среднедушевых доходов в составе семьи будут учитываться студенты, которые обучаются на дневной форме обучения. Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», — объяснил инициативу Котяков.

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Она охватит около четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. «Получить ее смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека», — сказано в сообщении Минтруда.

Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, поэтому индивидуален для каждой семьи. Предельная сумма дохода для получения выплаты зависит от региона проживания семьи: в среднем по стране семья из четырех человек сможет рассчитывать на нее при общем годовом доходе за 2025 год в размере порядка 1,3 миллиона рублей на семью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили об атаках по России американским оружием в ближайшие часы или дни

      Зеленский подписал оборонное соглашение с Швецией

      Зеленский опроверг слова Столтенберга о разрешении использовать ракеты Британии

      Жену Бибера заметили с кольцом за 125 миллионов рублей

      Известного советского актера экстренно госпитализировали

      Германия разрешила Украине обстреливать цели в России западной техникой

      Рособрнадзор поблагодарил участника скандального досмотра школьниц

      В Госдуме напомнили о вступлении в силу закона о предоставлении машин бойцам СВО

      Германия допустила возможность нанесения ударов ВСУ по России ее оружием

      Полковник назвал особенности попытавшейся атаковать Россию ракеты «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше