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20:43, 31 мая 2024Россия

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил новый состав автомобильной аптечки для оказания помощи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки. Новый состав опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно приказу, водителям придется приобрести многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров. В новую аптечку войдет также маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Помимо этого, в ведомстве уточнили требования к ножницам: необходимо иметь одну пару для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года. При этом аптечки, укомплектованные до этой даты, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Ранее российских автомобилистов предупредили о вступлении в силу нового запрета. С 1 июня впервые начнет действовать запрет на использование автомобилистами зимних шипованных шин летом. Нарушителям может грозить штраф в размере 500 рублей.

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      Анастасия Яланская
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