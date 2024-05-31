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00:05, 31 мая 2024Россия

Российских автомобилистов предупредили о вступлении в силу нового запрета

В России с 1 июня вступит в силу запрет для автомобилистов на зимние шины летом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России с 1 июня впервые начнет действовать запрет на использование автомобилистами зимних шипованных шин летом. Мера введена постановлением правительства России, которое вступило в силу 1 сентября 2023 года.

Документ внес изменения в «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

«На транспортном средстве категорий M1 (не более восьми мест для пассажиров, к этой категории относятся практически все легковые автомобили — прим. "Ленты.ру") и N1 установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», — гласит один из пунктов перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. На «липучку» это не распространяется.

Нарушителям может грозить штраф в размере 500 рублей. При этом в 2023 году, когда вступил в силу запрет на летние шины зимой, глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в этом случае автомобилистов не будут штрафовать за колеса не по сезону. Он подчеркнул, что каждый водитель должен самостоятельно готовить свой автомобиль к безопасной езде по дорогам в зимний период.

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Ранее дорожные камеры Москвы начали фиксировать новое нарушение — стоянку на «направляющем островке», который обозначен разметкой на проезжей части. Если водитель не покинет эту территорию за пять минут с момента остановки, то он будет оштрафован на 2,5 тысячи рублей.

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      Константин Лысяков
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