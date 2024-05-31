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15:01, 31 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали идеальный июнь

Синоптик Тишковец: июнь в Москве будет теплее нормы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Температура воздуха в июне в Москве будет чуть выше нормы. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, лето в столичном регионе, а также на большей части территории России будет теплым. Ожидается, что показатели столбиков термометров в июне на два градуса превысят климатическую норму для этого времени. Это означает, что экстремальной жары в первый месяц лета не будет. «Норма для столицы: ночь плюс 10-15, днем плюс 20-25. Это идеальный климат для россиян», — рассказал Тишковец.

Что касается осадков в Москве и Подмосковье предстоящим летом, то прогнозируется, что их общее количество за сезон будет близко к норме, однако чуть превышать норму на 30 процентов из-за более влажного, чем обычно, июля. «В России дефицит осадков в 10-20 процентов вероятен в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, Крыму, на Кольском полуострове, Полярном Урале, Алтае и в Прибайкалье. Переизбыток небесной влаги прогнозируется на юге Центральной России, Русском Севере (кроме Мурманской области), Кавказе, юге Западной Сибири и в самых южных районах Иркутской области», — подытожил специалист.

Ранее в этот же день стало известно, что июнь в Москве начнется с похолодания и дождей.

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      Полина Кислицына
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