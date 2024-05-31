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14:53, 31 мая 2024Экономика

Москвичам предсказали комфортное лето

Синоптик Леус: летом в столице ожидаются редкие ливни
СюжетЛивень в Москве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летом в столице ожидаются редкие ливни и «небольшой недобор» по осадкам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, информация СМИ якобы о том, что лето в столице будет аномально жарким, не соответствует действительности. «Не будет аномально жаркого лета, точно так же оно не будет аномально холодным», — предсказал он.

В плане температуры характер лета будет достаточно комфортным, при этом по осадкам будет небольшой недобор — дожди будут носить характер редких летних ливней, когда большая часть воды, не успев впитаться в почву, просто стекает. «Небольшая положительная аномалия по итогам лета в пределах максимум 1-1,5 градуса, дефицит осадков примерно 20-30 процентов», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 31 мая, в Москве ожидается по-настоящему летняя жара — температура днем достигнет 30-31 градусов. Соответствующий показатель на семь-восемь градусов превышает климатическую норму для этого периода.

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      Мария Черкасова
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