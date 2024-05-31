Мужа Анастасии Заворотнюк предложили занести в Красную книгу

Певица Орлова похвалила мужа актрисы Заворотнюк Чернышева

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова похвалила мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Таких мужчин я больше не встречала. Петя он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу. Это человек, который положил от начала и до конца свою жизнь во имя Насти. Он делал все, что можно было, и, честно говоря, все, что нельзя было — он тоже все делал», — сказала она.

Ранее стало известно о действиях мужа Заворотнюк перед тем, как актрисы не стало.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».