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19:09, 31 мая 2024Культура

Мужа Анастасии Заворотнюк предложили занести в Красную книгу

Певица Орлова похвалила мужа актрисы Заворотнюк Чернышева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова похвалила мужа актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Таких мужчин я больше не встречала. Петя он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу. Это человек, который положил от начала и до конца свою жизнь во имя Насти. Он делал все, что можно было, и, честно говоря, все, что нельзя было — он тоже все делал», — сказала она.

Ранее стало известно о действиях мужа Заворотнюк перед тем, как актрисы не стало.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».

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      Варвара Кошечкина
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