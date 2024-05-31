Мужчина увидел порно с участием дочери и попал к врачу

В Норвегии мужчина обнаружил, что смотрел в OnlyFans порно с участием собственной дочери. После этого ему понадобилась помощь врача-психотерапевта, пишет норвежское издание Dagbladet.

Мужчина был подписан на анонимный аккаунт, обладательница которого никогда не показывала своего лица. Однажды он даже вступил с ней в переписку и заплатил за то, чтобы она выполнила его просьбы сексуального характера.

Подозревать неладное мужчина начал после разговора с друзьями. Когда речь зашла об OnlyFans, один из них упомянул, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Это известие смутило мужчину, и он решил выяснить, кто это такая.

Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован несколько месяцев, была его 23-летняя дочь. После этого открытия мужчине подумывал о самоубийстве. В конце концов он не выдержал и рассказал дочери обо всем. Вместе они начали посещать сеансы психотерапии сексолога Тон Халдорсен.

По словам Халдорсен, психотерапия помогла отцу и дочери вновь наладить отношения. Первоначально дочь чувствовала себя отвратительно, поскольку считала, что ее отец эмоционально изменял жене. Сексолог утверждает, что девушка и сейчас продолжает зарабатывать на OnlyFans, а ее отец отказался от использования этой платформы.

Ранее сообщалось, что cтавшая порномоделью мать четверых детей из Великобритании рассказала, что начинает съемки, после того как ее семья ложится спать. Когда женщина не понимает каких-то технических моментов, ей помогает муж.