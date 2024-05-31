Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:30, 31 мая 2024Из жизни

Мужчина увидел порно с участием дочери и попал к врачу

Фото: Redd / Unsplash

В Норвегии мужчина обнаружил, что смотрел в OnlyFans порно с участием собственной дочери. После этого ему понадобилась помощь врача-психотерапевта, пишет норвежское издание Dagbladet.

Мужчина был подписан на анонимный аккаунт, обладательница которого никогда не показывала своего лица. Однажды он даже вступил с ней в переписку и заплатил за то, чтобы она выполнила его просьбы сексуального характера.

Подозревать неладное мужчина начал после разговора с друзьями. Когда речь зашла об OnlyFans, один из них упомянул, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Это известие смутило мужчину, и он решил выяснить, кто это такая.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован несколько месяцев, была его 23-летняя дочь. После этого открытия мужчине подумывал о самоубийстве. В конце концов он не выдержал и рассказал дочери обо всем. Вместе они начали посещать сеансы психотерапии сексолога Тон Халдорсен.

По словам Халдорсен, психотерапия помогла отцу и дочери вновь наладить отношения. Первоначально дочь чувствовала себя отвратительно, поскольку считала, что ее отец эмоционально изменял жене. Сексолог утверждает, что девушка и сейчас продолжает зарабатывать на OnlyFans, а ее отец отказался от использования этой платформы.

Ранее сообщалось, что cтавшая порномоделью мать четверых детей из Великобритании рассказала, что начинает съемки, после того как ее семья ложится спать. Когда женщина не понимает каких-то технических моментов, ей помогает муж.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон передаст Украине инструкции насчет ударов по России. Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

      Минобороны раскрыло подробности попытки ракетной атаки ВСУ на Кубань

      ВСУ ударили по регионам России противокорабельными ракетами «Нептун» и дронами

      Россиянин выстрелил в полицейского во время проверки документов

      Австралия выделит миллионы долларов на украинскую энергетику

      Молдавский оппозиционер оценил последствия получения российского паспорта

      Появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки ВСУ

      Никита Джигурда захотел служить в зоне СВО

      Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

      Мощный пожар на нефтебазе Кубани после атаки беспилотников попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше