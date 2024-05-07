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07:15, 7 мая 2024Из жизни

Ставшая порномоделью мать четверых детей рассказала о роли мужа в ее съемках

Фото: @playmate_cherrybloom

Жительница Великобритании бросила работу больничной уборщицы ради карьеры в порно и разбогатела. Об этом пишет Daily Star.

42-летняя Черри Блум завела аккаунт на платформе OnlyFans после того, как поняла, что они с мужем больше не могут содержать дом и четверых детей. У женщины быстро появилось около 30 тысяч поклонников, и она стала зарабатывать до двух тысяч фунтов стерлингов в день (230 тысяч рублей).

Британка рассказала, что снимает контент для взрослых после того, как вся семья отправляется спать. Однако, когда ей нужна помощь в технических вопросах, она будит мужа, и он помогает разобраться.

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Блум рассказала, что после начала карьеры в порно она получила множество негативных откликов в сети. Муж был не в восторге от ее карьерного выбора, но не стал ругать. «Он всегда говорил: "Это твое тело, твой выбор, а я — просто твой муж", — объяснила женщина. — А еще он говорит: "Может это мне и не нравится, но тебя я поддерживаю"».

Также муж дал Блум полную свободу действия в порнокарьере и даже дает советы с мужской точки зрения, как ей лучше сниматься. Однако он не собирается появляться в кадре вместе с ней.

Ранее в США женщину, которая почти 30 лет проработала учительницей английского языка в средней школе, уличили в съемках порноконтента. После этого она заявила, что начала снимать откровенные ролики из-за бедности.

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      Никита Савин
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