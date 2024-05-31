Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 31 мая 2024Забота о себе

Мужчины вспомнили самые странные сексуальные опыты с разными вещами

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Мужчины вспомнили об опыте секса с не предназначенными для этого вещами, которые считают самыми странными. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Несколько мужчин признались, что пытались заняться сексом с пылесосом, и некоторые получили из-за этого травмы.

17 лет спустя пылесос все еще у моей мамы. Когда я привел на тот момент будущую жену в гости к матери, она рассказала, что пылесос был моей первой подружкой. Жена хохотала, я был в ужасе

noflooddamageпользователь Reddit

Некоторые рассказывали, что мастерили мастурбатор из подручных средств — например, туб из-под продуктов.

Туба из-под M&M's, заполненная маслом и разогретым в микроволновке банановым пюре

BuenzliBuexпользователь Reddit
Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
Слив интимных фотографий и проблемы в семье. Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
Слив интимных фотографий и проблемы в семье.Тысячи россиян ходят на секс-вечеринки. Чем они рискуют?
14 марта 2024

Немало мужчин пытались заняться сексом с растениями.

Лист алоэ вера. Сделал прорезь в нем, открыл его и решил сунуть туда член. Оцениваю на 7 из 10

Emergency_Hawk_5971пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых неожиданных звонках, которые получали от бывших партнерш. Одному из комментаторов регулярно звонит замужняя бывшая возлюбленная, намекая на то, что не против заняться с ним сексом.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы

      Звуки сирен в атакованном беспилотниками Татарстане попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше