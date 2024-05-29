Мужчины рассказали о самых странных и неожиданных звонках от бывших партнерш

Мужчины рассказали о самых неожиданных звонках, которые получали от бывших партнерш. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одному из комментаторов регулярно звонит замужняя бывшая возлюбленная, намекая на то, что не против заняться с ним сексом.

Она регулярно звонит, когда ей одиноко, я не беру трубку. Через десять минут разговора о детях она обычно предлагает подумать о ней, и если я буду одинок, она ждет. Спасибо, что-то не хочется conwillar пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что бывшая супруга однажды позвонила, чтобы попросить прощения за измену.

Спустя многие годы она вышла замуж, переехала, родила детей. Ее муж изменил ей и ушел, как когда-то она от меня. Мой номер ей дал общий друг, я понятия не имел, что это она. Она просила прощения, много плакала, сказала, что наконец поняла, что такое измена. Я понял, что ей плохо, просто слушал. Она не хотела возобновить отношения или переспать, ничего не хотела от меня — только рассказать, что понимает, какую боль причинила. Пару лет назад она вернулась в город, где я живу. Мы не дружим, но иногда сталкиваемся на улице, улыбаемся и здороваемся Evidence-Timeline пользователь Reddit

Другого комментатора бывшая возлюбленная через несколько недель после разрыва попросила помочь перевезти комод.

У нее не было машины, и она предложила заплатить мне 50 долларов за бензин, потому что у меня был грузовик. Я согласился, привез ее в магазин, мы забрали комод. Я заметил, что на ней топик без лифчика, она никогда так не носит. Мы занесли комод внутрь, и она заявила: «Снимай штаны». Было странно. Во время романа у нас почти не было секса, может, раз в три месяца. А тут мы занимались любовью четыре раза за два часа. А потом я ушел, как будто ничего не было NearbyCamp9903 пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни и ему это понравилось.