На Украине начали эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

Украинские власти объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко заявил, что власти объявили эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

Коваленко допустил возможность принудительной эвакуации семей из ряда населенных пунктов под Харьковом. Местные жители отправятся к близким и родственникам. Другими вариантами эвакуации являются Львовская область и Харьков, уточнил он. Коваленко добавил, что все граждане получат необходимую финансовую помощь.

Ранее президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар заявил, что эвакуация людей из Харькова может посеять панические настроения. Он уточнил, что в городе живет около миллиона человек. Он также утверждает, что вопрос стоит как в возможности обеспечить эвакуацию, так и в численности населения, подлежащего перемещению.